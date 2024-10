O Benfica venceu o Sporting por 3-2, ao início da tarde deste domingo, em jogo da 10.ª jornada da primeira fase do Campeonato Nacional de juvenis.

No Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, o Benfica chegou à vantagem com um golo de Miguel Figueiredo, aos 11 minutos da primeira parte.

Porém, o Sporting conseguiu dar a volta ao marcador, com Simão Soares a fazer o 1-1 de penálti, aos 17 minutos. Já perto do intervalo, Brandão Batista fez o 2-1, aos 41 minutos.

Só que ainda na primeira parte, em cima do descanso, o Benfica fez o 2-2, por Ricardo Fernandes, aos 45 minutos.

Na segunda parte surgiu aquele que seria o golo da vitória do Benfica, aos 73 minutos. Miguel Figueiredo bisou e fez o 3-2 final na academia do Sporting.

Com este resultado, o Benfica mantém-se na liderança da série Sul, agora com 26 pontos e ainda sem derrotas (oito vitórias e dois empates). O Sporting mantém-se com 19 pontos, no 3.º lugar.