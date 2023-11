Daniel Souza, capitão dos juvenis do SL Cartaxo, tinha sido suspenso por três meses por ter saído em defesa de um colega de equipa, João Murteira, que estava a ser alvo de insultos, poucos dias depois de ter perdido a mãe, mas recorreu da pesada sanção e, afinal, não vai ter de cumprir castigo.

O jovem jogador, recordamos, não conseguiu ficar indiferente à dor do companheiro de equipa, João Murteira, que tinha perdido a mãe duas semanas antes, e exigiu a intervenção do árbitro, quando um adepto lhe chamou «filho da p***», já no final do jogo com o União de Tomar. O árbitro do jogo não gostou da forma como Daniel Souza se expressou e, já depois do final do jogo, expulsou-o, tal como ao treinador do SL Cartaxo, Paulo Murteira, pai de João Murteira.

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém analisou o recurso do jovem jogador e decidiu absolvê-lo de todas as acusações. «Dar provimento ao recurso apresentado pelo recorrente, revertendo a decisão anteriormente fixada e absolvendo-o da infração pela qual havia sido punido», refere o acórdão do CD da Associação de Futebol de Santarém.