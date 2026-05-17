O FC Porto perdeu pela primeira vez na fase de apuramento de campeão do Nacional de Juvenis (sub-17), mas continua à espreita do título que escapa desde 2012. Neste domingo, os dragões perderam na receção ao Alverca (9.º), por 1-0. O único golo foi apontado pelo médio João Guerreiro.

A quatro jornadas do término desta fase, o FC Porto lidera com 37 pontos, 11 de vantagem para o Benfica. O Sp. Braga é terceiro classificado, com 25 pontos, dois sobre Sporting e Vitória de Guimarães.

Na sexta-feira, o Sporting visita o Rio Ave (8.º) às 11 horas. No sábado (11h), o Sp. Braga visita o Estoril (6.º), enquanto Benfica e FC Porto medem forças no Seixal.