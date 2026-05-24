O FC Porto confirmou este domingo a conquista do título de juvenis, título que lhe escapava há catorze anos, com um empate diante do Benfica (2-2), anterior detentor do título, em pleno Seixal, num animado clássico com quatro golos na primeira parte. A equipa do Dragão junta assim o título de juvenis aos de juniores e seniores, estando ainda na luta pelos iniciados, numa época em que poderá conseguir o pleno em todos os escalões.

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Depois de ter deixado escapar a festa em casa, na semana passada, com uma inesperada derrota diante do Alverca (0-1), os comandados de José João Rodrigues, desta vez, não desperdiçaram a oportunidade. Os visitantes entraram com tudo no jogo, com uma pressão muito alta a obrigar o Benfica a cometer erros. Foi, assim, aliás, que surgiu o primeiro golo, logo aos três minutos, com a equipa da casa a perder a bola em zona de construção e a permitir aos visitantes entrarem na área com três jogadores e com Tcherno Jamanca a bater Gustavo Santos.

Uma grande festa do FC Porto que provocou uma reação do rival que, nos instantes seguintes, assumiram o controlo do jogo, obrigando os visitantes a recuar em toda a linha. Depois de uma primeira ameaça de ferreirinha, o Benfica chegou mesmo ao empate, aos 17 minutos, num lance desenhado por Tiago Rodrigues, sobre a esquerda, a permitir a Miguel Galinho rematar à entrada da área, com a bola a entrar ao ângulo.

O Benfica estava, nesta altura, claramente por cima do jogo e acabou mesmo por virar o resultado, num grande lance de Bernardo Nunes sobre a direita. Defesa incompleta de Francisco Mendes e Afonso Ferreirinha, na recarga, marcou de cabeça.

Bola ao centro e golo do FC Porto, com Martim Gonçalves a lançar Tcherno Jamanca que acabou por bisar no jogo com um remate forte que voltava a deixar o FC Porto com o título à vista. Foi o 17.º golo do guineense de 16 anos.

Quatro golos em menos de meia-hora, mas a temperatura começava a subir no Seixal e o ritmo de jogo foi caindo até ao intervalo.

A segunda parte começou como acabou a primeira, com o ritmo a cair a olhos vistos e com as duas equipas a cometerem mais erros.

Com muitas paragens, as equipas ainda tiveram oportunidades para alterar o marcador, mas já muito longe da intensidade que mostraram na primeira parte. Já mesmo a fechar o jogo, o Benfica esteve muito perto de recuperar a vantagem, numa cabeçada de Afonso Ferreirinha que foi à trave, mas a festa foi mesmo do FC Porto.

Com apenas uma derrota (Alverca) e um empate (Sporting), o FC Porto garante, assim, o título de juvenis que já lhe escapava há 14 anos.

FICHA DO JOGO

Benfica Campus, no seixal

Árbitro: Álvaro Santos (AF Aveiro).

BENFICA: Gustavo Santos, Diogo Coelho, Benjamim Semedo, Tomás Ferreira (Miguel Vieira, 70m), Leonardo Tavares, Miguel Galinho, Tomás Almeida (Francisco Wang, 78m), Paulo Souza (Rúben Correia, 57m), Afonso Ferreirinha, Tiago Rodrigues e Bernardo Nunes (Hugo Gomes, 46m).

Suplentes: Filippo Gaidão, Nazif Inoussa, Guilherme Leal, Simão Constantino e Dylan Patel.

Treinador: Pedro Faria

FC PORTO: Francisco Mendes, Francisco Ferreira, Rodrigo Morais, Rodrigo Teixeira, Martim Gonçalves (Afonso Vieira, 68m), João Brito, Domingos Muxito (Pedro Vieira, 90m), Rodrigo Gonçalves, Tcherno Jamanca, Gonçalo Santos (Gabriel Lança, 68m) e Gustavo Guerra.

Suplentes: Gabriel Correia, Diogo Martins, António Neto, António Pereira, João Tavares e Rodrigo Barbosa.

Treinador: José João Rodrigues

Ao intervalo: 2-2

Marcadores: Tcherno Jamanca (3 e 31m), Miguel Galinho (17m) e Ferreirinha (30m).

Disciplina: cartão amarelo a Francisco Ferreira (88m).

Resultado final: 2-2.