O FC Porto recebeu e venceu o Padroense por 5-0, na manhã deste sábado, no Estádio de Pedroso, no jogo inaugural da sétima jornada da Série A do campeonato nacional da 1.ª Divisão de juvenis.

Os golos dos dragões foram apontados por Gonçalo Sousa (protagonista do encontro com um hat-trick) e ainda Rodrigo Mora e Gonçalo Paiva.

Com este resultado, o FC Porto soma agora 19 pontos e mantém a liderança isolada na Série A, naquele que foi o único jogo do dia.

Ainda assim, é uma liderança à condição nesta altura. O V. Guimarães tem 15 pontos e menos um jogo, não podendo igualar os dragões no acerto de calendário, mas o Boavista, terceiro com 13 pontos, tem menos dois jogos do que o FC Porto.