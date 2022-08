Benfica e FC Porto venceram na terceira jornada do Campeonato Nacional de Juvenis (sub-17).

Com a liderança da Série C dividida com o Sporting, os encarnados saíram vitoriosos por 2-0 na deslocação ao terreno do Sintrense.

Já os dragões golearam em casa o Merelinense, por 9-1, conquistando assim a liderança da Série A.

OS RESULTADOS DA TERCEIRA JORNADA DO CAMPEONATO NACIONAL DE JUNIORES:

SÉRIE A:

- Sábado, 20 ago:

FC Porto – Merelinense, 9-1

SÉRIE B:

Quinta-feira, 18 ago:

Académica – União de Leiria, 5-0

- Sábado, 20 ago:

Feirense – Loures, 5-1

SÉRIE C:

- Sábado, 20 ago:

Sintrense – Benfica, 0-2