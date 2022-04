O Rio Ave recebeu e venceu este sábado o FC Porto, por 1-0, em jogo da quarta jornada da fase de apuramento de campeão nacional de juvenis.

Com este resultado, a equipa de Vila do Conde chega aos quatro pontos, tantos quantos os azuis e brancos.

No domingo, conclui-se a jornada com o dérbi Sporting-Benfica e o Belenenses-Sporting de Braga, jogos agendados para as 11 horas.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 9 pontos (menos um jogo)

2.º: Benfica, 6 (menos um jogo)

3.º: Rio Ave, 4

4.º: FC Porto, 4

5.º: Sp. Braga, 3 (menos um jogo)

6.º: Belenenses, 2 (menos um jogo)