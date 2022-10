O FC Porto recebeu e venceu o Sporting de Braga por 1-0, na tarde deste sábado, no único jogo do dia na série A do campeonato nacional de juvenis.

O único golo do jogo foi apontado por Gil Martins.

Com este resultado, o FC Porto passa a somar 31 pontos e reforça a liderança, deixando agora o Sp. Braga a 11 pontos de distância. Os bracarenses, segundos classificados com 20 pontos, ficam agora à mercê do V. Guimarães, terceiro com 19 pontos e menos um jogo. Boavista e Rio Ave, com 17 pontos cada, também têm um jogo a menos e podem igualar a equipa bracarense.

Na série C, também este sábado, o Cova da Piedade venceu o V. Setúbal (3-0).