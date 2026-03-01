O Benfica recebeu e venceu o Sporting por 3-0, em jogo a contar para a 5.ª jornada da fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional de Juvenis.

Na primeira parte, a formação leonina entrou mais forte e podia, aos 21 minutos, ter chegado à vantagem no marcador. Depois de um cruzamento rasteiro, a bola sobrou dentro da área encarnada, mas Filippo Gaidão defendeu em cima da linha. Aos 29 minutos, David Almeida rematou ao poste da baliza do Benfica.

Apesar do maior volume ofensivo do Sporting, a formação da casa abriu a contagem através de Tomás Almeida. O avançado de 16 anos não desperdiçou a grande penalidade no final da primeira parte (44m).

Nos segundos 45 minutos, o Benfica entrou mais forte e garantiu os três pontos no dérbi lisboeta. Benjamim Semedo (48m) e Bernardo Nunes (62m) fizeram os restantes golos.

Com este triunfo, o Benfica ocupa o terceiro lugar com dez pontos. O Sporting é segundo, também com dez pontos.

FC Porto vence em Alverca e é líder isolado

Já o FC Porto isolou-se na liderança do campeonato, ao vencer em casa do Alverca por 2-1. Com este resultado, os dragões isolam-se no primeiro lugar, com 13 pontos, mais três do que os rivais.

Por sua vez, o Rio Ave recebeu o Real SC e ganhou confortavelmente por 3-0, enquanto que o Estoril empatou a duas bolas frente ao V. Guimarães.