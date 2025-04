Os juvenis do Sporting de Braga venceram o Sporting por 3-2 ao final da manhã deste sábado, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, no jogo da 11.ª jornada da fase de apuramento de campeão.

Também na manhã deste sábado, o FC Porto desperdiçou a possibilidade de aproximar-se do Sporting, ao perder na visita ao Real SC, por 2-1.

No outro jogo da manhã, houve empate a um golo entre Vitória de Guimarães e Leixões.

Com o triunfo dos bracarenses ante o Sporting, o Benfica confirma-se como líder ao final desta jornada, com mais um ponto do que o Sporting, tendo ainda menos um jogo disputado do que os leões (as águias ganharam ao Casa Pia por 4-2, na sexta-feira). O Sp. Braga aproximou-se dos verde e brancos, tendo menos dois pontos. O FC Porto, que ainda pode também ser campeão, está agora a seis pontos do Benfica.

O outro jogo da jornada, o Vitória de Setúbal-Famalicão, disputa-se apenas a 17 de maio.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 29 pontos

2.º: Sporting, 28 (mais um jogo)

3.º: Sp. Braga, 26

4.º: FC Porto, 23

5.º: Famalicão, 11 (menos um jogo)

6.º: Real SC, 10 (mais um jogo)

7.º: V. Guimarães, 9

8.º: V. Setúbal, 8 (menos um jogo)

9.º: Casa Pia, 6

10.º: Leixões, 5