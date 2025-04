O Sporting de Braga recebeu e venceu o Benfica por 2-1, com reviravolta, na manhã deste sábado, colocando ainda mais ao rubro a disputa pelo título de campeão nacional no escalão de juvenis.

Em Braga, os golos de João Duarte (62 minutos) e Ícaro Santos (90 minutos) permitiram aos bracarenses somar os três pontos e igualar o Benfica, com 29 pontos. Anísio Cabral, aos 18 minutos, tinha dado vantagem ao Benfica, na primeira parte.

Arsenalistas e águias estão ambos a dois pontos do Sporting, que manteve à condição a liderança (tem mais um jogo disputado).

Também na manhã deste sábado, o FC Porto venceu por 3-0 na visita ao Leixões e aproximou-se do Benfica, de quem dista três pontos, tal como do Sp. Braga. Os dragões estão a cinco pontos do Sporting, também com menos um jogo do que os verde e brancos. João Pereira bisou e Bruno Ciscati marcou o outro golo do FC Porto.

A jornada, que já tinha tido a vitória do Real ante o V. Setúbal a 8 de fevereiro (2-3) termina no domingo, com os jogos Famalicão-Sporting e Casa Pia-V. Guimarães, ambos às 11 horas.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 31 pontos/13 jogos

2.º: Benfica, 29/12

3.º: Sp. Braga, 29/12

4.º: FC Porto, 26/12

5.º: Famalicão, 11/10

6.º: Real SC, 10/12

7.º: V. Guimarães, 9/11

8.º: V. Setúbal, 8/11

9.º: Casa Pia, 6/11

10.º: Leixões, 5/12