As equipas de juvenis do Sporting e do Benfica empataram 3-3 este sábado, em Alcochete, num grande dérbi da formação que deixou tudo na mesma no topo da classificação, com a equipa de Tiago Pinto a manter a diferença de seis pontos de vantagem sobre os leões que ainda têm um jogo em atraso.

Confira o FILME DO JOGO

Um jogo crucial para os dois emblemas, uma vez que o Sporting, detentor do título, tinha a possibilidade de reduzir a diferença para o rival para apenas três pontos, tendo ainda um jogo em atraso com o Estoril, que poderia anular a diferença para o rival. O Benfica, por seu lado, podia aumentar a diferença para os leões para nove pontos e, ao mesmo tempo, deixaria o FC Porto praticamente fora da luta pelo título, mas o empate deixa tudo em aberto.

O Benfica entrou bem melhor no jogo e chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com Gonçalo Moreira em plano de destaque. O goleador do Benfica abriu o marcador, aos 12 minutos, na conversão de uma grande penalidade a punir uma falta de João Simões. Os leões tentaram reagir de imediato e até tiveram uma boa oportunidade para empatar, por João Infante, mas foi o Benfica que aumentou a vantagem, aos 20 minutos, numa transição rápida que permitiu a Gonçalo Moreira bisar no jogo.

A segunda parte foi bem diferente, com o Sporting a carregar e a chegar ao empate, também com dois golos em oito minutos, também marcados pelo mesmo jogador, neste caso, João Infante. O primeiro, logo aos 52 minutos, resultou de um passe em profundidade de Geovany Quenda que permitiu a avançado destacar-se sobre a esquerda e bater André Moreira com um chapéu. Oito minutos depois, João Infante, co um remate cruzado, voltou a surpreender André Moreira e restabeleceu o empate.

Os leões motivaram-se e estiveram muito perto de virar o resultado, primeiro com um remate de Geovany Quenda ao poste, logo a seguir numa grande penalidade. André Moreira derrubou Micael Sanhá na área, mas, na conversão do castigo máximo, Geovany Quenda atirou fraco e rasteiro para a defesa do guarda-redes do Benfica.

O jogo seguiu intenso, com parada e resposta, mas o Benfica acabou por recuperar a vantagem, aos 76 minutos, na sequência de um canto, com o central Gonçalo Oliveira a recuperar uma bola e a bater Miguel Gouveia pela terceira vez.

O Sporting voltou a carregar e ainda conseguiu chegar ao empate, já em tempo de compensação, com um golo do suplente Diogo Martins que aproveitou um ressalto para voltar a nivelar o resultado.

Um empate que permite ao Benfica manter a diferença de seis pontos para os leões que têm ainda um jogo em atraso com o Estoril. O Sp. Braga é que poderá aproximar-se, ainda este sábado, do topo da classificação, caso vença os canarinhos num jogo que tem início marcado para as 16h00.