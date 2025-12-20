Juvenis: Sporting vence Benfica com reviravolta nos descontos
Martim Ribeiro confirmou o triunfo dos leões e aumenta a vantagem na liderança
Martim Ribeiro confirmou o triunfo dos leões e aumenta a vantagem na liderança
A equipa sub-17 do Sporting venceu o Benfica por 4-3, este sábado, num jogo em atraso a contar para a sétima jornada do campeonato de juvenis.
Os leões começaram melhor o encontro melhor e marcaram dois golos no espaço de dois minutos. Duarte Tomás assistiu da melhor forma Vítor Conceição (27m) para o primeiro do jogo, já Sandro Ferreira (29m) dilatou a vantagem no marcador pouco depois.
O Benfica reagiu ainda antes do intervalo. O cruzamento de Tomás Pedrosa encontrou Afonso Ferreira que faturou para os encarnados.
No segundo tempo, as águias alcançaram a reviravolta em 20 minutos. Francisco Wang (61m) numa boa jogada individual e um bis de Afonso Ferreira (66m) deram vantagem ao Benfica em Alcochete.
No entanto, o Sporting não desistiu e voltou a igualar a partida. David Almeida atirou em cheio na trave, a bola sobrou para Martim Ribeiro, que não conseguiu rematar, e o próprio David Almeida empatou no final da jogada.
Já em período de descontos, os leões pressionaram as águias e foram recompensados com novo golo. Martim Ribeiro bisou no encontro depois de uma jogada algo confusa e soltou a festa em Alcochete.
Com esta vitória, o Sporting lidera a classificação do Campeonato Nacional de juvenis com 39 pontos, mais sete que o Benfica, no segundo lugar.