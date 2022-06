O Sporting pode sagrar-se campeão nacional de juvenis esta quarta-feira. Se os leões ganharem ao Sp. Braga, numa partida da 8.ª jornada da fase final, celebraram a conquista do campeonato, o que não acontece desde 2017.



Lembre-se que o emblema de Alvalade lidera a fase final com 19 pontos, mais quatro que os bracarenses e mais sete que o Benfica.



O jogo está agendado para as 11h00 e pode segui-lo AO MINUTO aqui.