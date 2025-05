A equipa de juvenis do Benfica goleou este domingo o Sporting por 7-0 (!) numa partida a contar para a 15.ª jornada do apuramento de campeão do campeonato nacional de sub-17.

Gil Neves foi o melhor marcador da partida com um hat-trick. Marcaram ainda Miguel Figueiredo, com um bis, Mauro Furtado e Dilan Neves.

Com este triunfo, os encarnados assumem a liderança isolada com 38 pontos. Ainda assim, as contas para o título ainda estão em aberto.

O FC Porto, que venceu o Famalicão por 2-1 nesta jornada, encontra-se no segundo lugar com 35 pontos. O Sp. Braga foi ao terreno do Leixões vencer por 4-1 e estabeleceu-se na terceira posição, também com 35 pontos.

O Sporting, por sua vez, mesmo com a derrota ainda pode sonhar com o título, uma vez que os leões estão na quarta posição com 34 pontos.