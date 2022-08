O Sporting, campeão nacional de juvenis, goleou no reduto do Oeiras por 8-0, em jogo da segunda jornada do campeonato de sub-17.

Na véspera o Benfica tinha goleado o Belenenses por 4-1, também na Série C.

Também no sábado, mas em jogo da Série A, o FC Porto foi golear a Braga (1-4).

RESULTADOS:

SÉRIE A:

- Sábado, 13 ago:

Sporting de Braga – FC Porto, 1-4

Rio Ave – Padroense, 0-0

- Domingo, 14 ago:

Vitória de Guimarães – Paços de Ferreira, 3-0

Merelinense – Palmeiras, 3-0 (inversão)

- Domingo, 25 set:

Famalicão – Boavista, 11:00

Classificação: FC Porto, Rio Ave, Vitória de Guimarães, Sporting de Braga e Famalicão com três pontos.

SÉRIE B:

- Sábado, 13 ago:

União de Leiria – Anadia, 1-0 (inversão)

- Domingo, 14 ago:

Feirense – Tondela, 7-1

Loures – Fátima, 1-0

Marialvas – Sporting de Espinho, 0-3

Torreense – Académica, 2-3

Feirense, Loures e Académica com seis pontos.

SÉRIE C:

- Sábado, 13 ago:

Benfica – Belenenses, 4-1

- Domingo, 14 ago:

Oeiras – Sporting, 0-8

Vitória de Setúbal – Cova da Piedade, 2-2

Estoril Praia – Sintrense, 7-0

Real Massamá – Sacavenense, 4-1

Sporting lidera com seis pontos, seguido de Cova da Piedade, Vitória de Setúbal e Estoril Praia, com quatro pontos.