FC Porto e Benfica empataram a três golos este domingo, na 9.ª jornada da fase de apuramento de campeão de juvenis (sub-17).

A jogarem fora, os encarnados abriram o marcador aos 12 minutos, por Ricardo Fernandes. Os dragões empataram ao minuto 25, por Tcherno Jamanca, ele que viria a bisar mesmo em cima do intervalo.

As águias chegaram ao 2-2 por José Neto (58m) e Guilherme Castro, a dez minutos dos 90, colocou o Benfica novamente na frente.

Contudo, o golo de Eduardo Ferreira (87m) garantiu um ponto aos dragões.

O Benfica segue no segundo lugar, com 23 pontos, menos dois do que o Sporting, que é líder, mas tem mais um jogo disputado. Já o FC Porto, está no terceiro posto, com 20 pontos.