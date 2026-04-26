O FC Porto venceu por 3-2 na receção ao Sporting de Braga, este domingo, em jogo da 11.ª jornada da fase de apuramento de campeão de sub-17 (juvenis).

Os bracarenses adiantaram-se aos nove minutos, por intermédio de Salvador Pereira. Rodrigo Gonçalves fez o empate dez minutos depois e o jogo foi para intervalo com 1-1 no marcador no Estádio Jorge Sampaio, em Pedroso (Vila Nova de Gaia).

Na segunda parte, logo no primeiro minuto, Rodrigo Barbosa completou a reviravolta. Rafael Santos (64m) ainda deu nova igualdade aos arsenalistas, mas, já na reta final, Rodrigo Morais (84m) assinou o golo que deu os três pontos ao FC Porto.

Com este resultado, o FC Porto é líder, com 31 pontos em 11 jogos. Segue-se o Sporting, com 20, numa altura em que faltam disputar mais sete jornadas. O Sp. Braga é terceiro (19 pontos), enquanto o Vitória de Guimarães, que venceu o Benfica nesta ronda, é quarto (18).