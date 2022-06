O Sporting empatou sem golos, fora de portas, contra o Belenenses, numa partida da sétima jornada da fase final do campeonato nacional de juvenis.



Apesar do nulo, os leões continuam na liderança isolada da prova com 19 pontos, mais quatro que o segundo classificado Sp. Braga quando faltam três jornadas para o final.



A ronda vai ficar completa este domingo com o duelo entre Rio Ave e Benfica.