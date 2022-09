Sporting venceu com uma reviravolta incrível o dérbi contra o Benfica da quinta jornada da Série C, do campeonato nacional de Juvenis.



Os encarnados chegaram ao intervalo a ganhar por 1-0 graças a um golo de André Gomes ao minuto 22, após passe de Gonçalo Moreira. Na etapa complementar o jogador assinou o bis depois de uma assistência de Jair Monteiro - erro incrível do guarda-redes Ivanov.



Volvidos quatro minutos, aos 56, os leões encurtaram distâncias no marcador por Micael Sanhá. O jogador do Sporting, lançado ao intervalo, foi mais rápido a reagir depois de uma confusão na áre do Benfica e fez o 2-1.



O Sporting continuou a carregar em busca do empate e consegui-o ao minuto 70 por Geovany Quenda - bela jogada individual do atleta leonino. A reviravolta da equipa de José João chegou no período de descontos: Manuel Kissanga furou pelo meio da defesa das águias e na cara do guarda-redes entregou a Michael Sanhá para um golo fácil.



3-2 e explosão de alegria no Aurélio Pereira.



Esta vitória permite ao Sporting manter o registo 100 por cento vitorioso na Série C do campeonato nacional de Juvenis e chegar aos 15 pontos - lidera de forma isolada. Por sua vez, o Benfica sofreu a primeira derrota na prova e tem 9 pontos e menos um jogo que os verde e brancos.