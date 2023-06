O FC Porto venceu o Benfica no Seixal (0-2), em encontro referente à 16.ª jornada da fase de apuramento de campeão do nacional de juvenis (sub-17).

A formação encarnada podia festejar neste domingo a conquista do título, em caso de triunfo, mas os dragões baralharam as contas com dois golos sem resposta na primeira parte.

Um autogolo de Gonçalo Oliveira (16m) abriu caminho para a vitória do FC Porto, Olívio Tomé viu o segundo cartão amarelo em cima do intervalo e, logo depois, Gonçalo Sousa fez o 0-2 com um bom remate à entrada da área. Tudo resolvido em 45 minutos.

A duas jornadas do final da competição, o Benfica tem quatro pontos de vantagem sobre FC Porto e Sp. Braga.

O Sporting tem um jogo a menos, acerta calendário com o Estoril na quarta-feira e pode ficar a três pontos do líder, que recebe o Sp. Braga na próxima ronda.

