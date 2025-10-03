O novo estádio do Juventude de Évora será inaugurado este sábado. A nova casa da formação que atua no Campeonato de Portugal será a primeira do Alentejo habilitada a receber jogos internacionais homologados pela UEFA.

António Sousa, presidente do clube, confirmou que o novo estádio aponta para receber competições internacionais. «Este estádio já está na ‘short list’ [lista restrita] de referência para o Campeonato Europeu [feminino] de 2029. Um processo que se está a desenvolver em paralelo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)», afirmou.

O novo estádio conta com lotação para 3000 pessoas: 2500 lugares de bancada coberta e outros 500 de bancada descoberta. Conta ainda com quatro balneários, auditório, ginásio, sala de troféus do clube e restaurante.

Segundo o dirigente do clube, a nova infraestrutura desportiva está entre os locais que podem servir de «quartel-general» de uma seleção no Mundial de 2030, que será organizado por Portugal, Espanha e Marrocos.

«Se houver outras infraestruturas que se podem construir, e devem, podemos ter aqui uma seleção, que, por exemplo, apanhará o seu avião no Aeroporto de Beja para fazer o seu jogo em Barcelona [Espanha] ou em Casablanca [Marrocos]», realçou António Sousa.

O presidente revelou que o estádio deverá receber já este ano um jogo internacional, sem revelar maia detalhes. O projeto está avaliado em cerca de oito milhões de euros e foi financiado por uma cadeia de hipermercados.

O Juventude de Évora vai inaugurar o novo estádio este sábado, numa cerimónia que está agendada para as 15:00. O jogo de estreia está marcado para domingo diante do Elvas, para a sexta jornada da série D do Campeonato de Portugal.

