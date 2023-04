O recurso foi aceite e a justiça italiana decidiu voltar atrás com o castigo de retirar 15 pontos à Juventus nesta edição da Serie A, por suspeitas de irregularidades financeiras.

O caso vai agora seguir para o Tribunal de Apelo Federal, que fará nova avaliação e decidirá se o castigo fica mesmo sem efeito ou não.

Certo é que, pelo menos para já, são devolvidos aos bianconeri 15 pontos no campeonato, o que significa que a equipa de Turim sobe imediatamente ao terceiro lugar da tabela classificativa, que dá acesso aos lugares de Liga dos Campeões.

A Juventus, refira-se, havia sido castigada em janeiro com a dedução de 15 pontos por causa de um processo sobre ganhos de capital que tem como base a suspeita de que o valor das transferências de jogadores teria sido inflacionado com o objetivo de aumentar as receitas do clube.

A formação orientada por Massimiliano Allegri defronta esta noite o Sporting, em Alvalade, numa partida da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa.