Massimiliano Allegri confessou ter feito algo que muitos poucos treinadores do mundo poderiam fazer. Antes de voltar ao ativo esta temporada para treinar a Juventus, o técnico italiano recebeu um convite do Real Madrid, mas rejeitou-o para rumar à vecchia signora.

«Já tinha assinado um acordo com o Real Madrid. Mas, de manhã, liguei ao presidente Florentino Pérez e disse-lhe que não iria porque tinha escolhido a Juventus. Ele agradeceu as minhas palavras. Desde que a Juventus me ligou em maio, não tive dúvidas», disse em entrevista à revista GQ, antes de revelar que já tinha recusado treinar os merengues noutra ocasião.

«A nível profissional, teria sido o culminar de uma jornada, é claro: Milan, Juve, Real Madrid. Mas na vida nem sempre se pode ter tudo e estou muito feliz e orgulhoso por ter treinado o Milan durante quatro anos e agora estar num clube como a Juventus. Já disse não ao Real Madrid duas vezes. A primeira foi quando ia renovar com a Juventus, disse ao presidente Florentino Pérez que já tinha dado a minha palavra a Andrea Agnelli», acrescentou.

O treinador da Juve contou ainda que ligou a Álvaro Morata para que este ficasse no clube na noite em que contratou Dusan Vlahovic, um avançado que encheu de elogios.

«Vlahovic é um menino jovem, com pouca experiência internacional, que, no entanto, tem qualidade, quer e pode melhorar e tem muito tempo para isso. De frente para a baliza, tem um nível absoluto. A Juventus fez uma compra importante. Ele, Mbappé e Haaland são os mais fortes de sua geração», vincou.

Depois de duas épocas sem treinar, Allegri regressou este ano aos bancos. Eliminada da Liga dos Campeões nos quartos de final, a Juventus segue no quarto posto da Serie A, a sete pontos do líder.