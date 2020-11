Andrea Pirlo, treinador da Juventus, partilhou nesta quarta-feira uma fotografia de uma sessão de trabalho especial, em casa, com um dos seus filhos.



O filho do antigo internacional transalpino vestiu-se a rigor para a ocasião, com o equipamento da Juve e a camisola do número 7: Cristiano Ronaldo.



«Sessões de treino extra», escreveu o treinador italiano, na descrição da fotografia.

Sessioni di allenamento extra pic.twitter.com/EymC4eaUyJ — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) November 11, 2020