A Juventus perdeu este domingo com a Atalanta, fora de portas (0-1), num jogo em que não contou com Cristiano Ronaldo, que ficou de fora devido a problemas físicos.



Após o encontro, Andrea Pirlo admitiu que a Juve sentiu falta do goleador português: «Não foi por acaso que o Cristiano marcou 25 golos esta época (ndr. no campeonato). Ele adapta-se a este tipo de jogos, porque é um campeão.»



«Sem eles, sentimos a falta de um matador à frente da baliza. Tivemos as nossas oportunidades, não as concretizámos e acabámos por ser penalizados», rematou o treinador da Juventus.