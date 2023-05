A Juventus venceu este domingo em casa da Atalanta, por 2-0, num jogo que ficou marcado por mais um episódio de racismo no futebol italiano.

Tudo aconteceu no primeiro minuto dos descontos da segunda parte, quando os bianconeri já venciam por 1-0. Os adeptos de Bérgamo entoaram cânticos a chamar «cigano» a Dusan Vlahovic, o árbitro interrompeu a partida durante cerca de um minuto.

Coincidência ou não, Vlahovic fez o 2-0 final pouco depois, aos 90+8 minutos. O avançado sérvio marcou um grande golo, ao ângulo, e mandou calar os adeptos que lhe entoaram cânticos racistas. Acabou amarelado pelo árbitro.

Antes, diga-se, Iling Junior, jogador de apenas 19 anos, havia feito o 1-0 para a Juve, aos 56 minutos.

Com este resultado, a Juventus sobe ao segundo lugar da Serie A, com 66 pontos, mais dois do que a Lazio. A Atalanta está em sexto, com 58 pontos.