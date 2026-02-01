A Juventus venceu com facilidade na deslocação ao reduto do Parma (4-1) este domingo e reduziu a distância para os primeiros classificados. No jogo da 23.ª jornada, Francisco Conceição assistiu para o primeiro golo da equipa.

No dia em que a vecchia signora anunciou a contratação do extremo Jérémi Boga, não foram precisos avançados para abrir o marcador. Bremer, assistido por Francisco Conceição, fez o primeiro do encontro aos 15 minutos. A vantagem foi ampliada, minutos mais tarde, por Weston McKennie (37m).

Veja a assistência do internacional português:

No segundo tempo, o Parma reduziu através de um autogolo do defesa Andrea Cambiaso, aos 51 minutos.

Numa noite protagonizada por centrais com veia goleadora, Bremer fez o 3-1 e assinou o bis na partida, aos 54 minutos, desta vez assistido por Jonathan David. O avançado canadiano apontou, dez minutos mais tarde, o sétimo golo na temporada, fechando o resultado em 4-1.

Com este triunfo, a Juventus soma 45 pontos e fica, à condição, em quarto lugar. Já o Parma afunda-se, ainda mais, na tabela e ocupa a 16.ª posição com 23 pontos.