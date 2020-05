Cristiano Ronaldo costuma destacar-se dentro de campo, mas fora dele o internacional português também brilha nos looks que apresenta.

Nas últimas semanas o internacional português juntou-se à moda do rabo de cavalo no cimo do cabelo e esta terça-feira revelou como está o cabelo sem ser apanhado.

O resultado é surpreendente e o avançado da Juventus, que faz lembrar um adolescente, pediu a opinião aos seus seguidores. «Aprovado?», questionou, nas redes sociais.