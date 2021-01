Gianluigi Buffon saudou o 760.º golo de Cristiano Ronaldo na carreira.

«Podias-me ter poupado a alguns golos», escreveu a lenda das balizas que defrontou CR7 muitas vezes antes de ser seu companheiro de equipa na Juventus.

«... De qualquer forma, parabéns pelo teu enésimo recorde na carreira CR... 760!», concluiu o guarda-redes internacional italiano.

You could have spared me a couple of goal. 😜

Anyway congratulations for your umpteenth #record in career. CR...760! pic.twitter.com/1bUUjQk1Mt