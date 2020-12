Mais uma noite de Champions, mais um jogo para a história de Cristiano Ronaldo.

O português marcou o golo 750 na carreira (!), 75 só na Juventus, e contribuiu para o triunfo claro dos bianconeri por 3-0 sobre o Dínamo de Kiev.

Nem seria preciso mais uma façanha de Ronaldo para o jogo desta noite em Turim entrar para a história.

Ao apito inicial, a francesa Stéphanie Frappart tornou-se na primeira árbitra a dirigir um jogo da Liga dos Campeões.

Para a Juve a noite começou por ser de Chiesa. O italiano estreou-se a marcar na Champions aos 21m num belo golpe de cabeça após um cruzamento milimétrico do ex-portista Alex Sandro – outra grande exibição nos campeões italianos.

20 anos e seis meses depois do último golo do seu pai Federico na competição, também Enrique Chiesa entrou para o rol de marcadores na grande competição europeia.

Ronaldo voltou a marcar ao Dínamo, 13 anos e 25 dias depois – a maior distância entre golos a um adversário na Champions – e entrou para a ficha de marcadores aos 57m, com um dos golos mais fáceis da sua carreira: cruzamento de Alex Sandro (de novo), bola dividida de Morata com o guarda-redes dos ucranianos e… foi só encostar para CR7, que havia estado perto do golo instantes antes e enviado uma bola à trave na primeira parte.

Nove minutos depois, Chiesa voltaria a estar em destaque ao assistir Morata, que na cara de Bushchan sentenciou o 3-0 final.

A equipa de Mircea Lucescu foi afoita, esteve perto do golo em algumas ocasiões, mas encontrou do outro lado outra das grandes figuras da formação italiana: Szczesny esteve intransponível e segurou um triunfo confortável para os comandados de Andrea Pirlo.

3-0, o mesmo resultado com que no outro jogo do grupo o líder Barcelona, também já apurado no arranque desta jornada, bateu o Ferencvaros.