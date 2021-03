Depois de, no dia do jogo com o FC Porto, ter dito que Cristiano Ronaldo tinha a carreira na mão, o CEO da Juventus, Fabio Paratici, garantiu este domingo que o jogador português «ainda é o futuro da Juventus.»

«Até me dá vontade de rir. Nunca pensei na minha carreira ter de discutir se Ronaldo foi uma boa contratação ou não», afirmou Fabio Paratici à Sky Itália sobre as críticas que têm sido feitas ao jogador português.

«Estamos a falar de um jogador que em 2020 marcou 41 golos, é o melhor marcador da Serie A, que já venceu vários troféus connosco e que para nós é um privilégio tê-lo na nossa equipa», frisou.

«Estamos felizes por ele estar connosco. Se faz parte do nosso futuro? Certamente representa isso», garantiu.