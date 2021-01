Andrea Pirlo comentou esta sexta-feira a polémica em que Cristiano Ronaldo está envolvido depois de ter, junto com a namorada Georgina Rodriguez, viajado para passar o dia na região de Courmayeur, nos Alpes italianos.

É que, tanto a região de Piemonte, à qual pertence Turim, como a região do Vale de Aosta, à qual pertence Courmayeur, são zonas cor de laranja, o que significa que ninguém pode sair ou entrar, a não ser para ir trabalhar ou para se deslocar para uma segunda habitação. O que não foi o caso de Cristiano Ronaldo e Georgina.

«O Ronaldo tinha o dia livre e na vida privada é livre de fazer o que achar melhor», começou por dizer o treinador da Juventus.

«Quando estão aqui, estão sob o meu controlo. Fora do centro desportivo, são cidadãos livres e assumem as suas próprias responsabilidades», acrescentou Pirlo, que adiantou que Ronaldo vai ser titular no encontro frente à Sampdoria, tal como Morata.