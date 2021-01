Andrea Pirlo assumiu esta terça-feira que é normal a Juventus estar dependente de Cristiano Ronaldo, tal como acontece na Seleção Nacional e como acontecia no Real Madrid e no Manchester United.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida com o Milan, o técnico dos bianconeri deixou elogios ao internacional português.

«Ele [Ronaldo] marcou muito mais golos do que todos os outros porque é o Ronaldo e porque conseguimos desde o início explorar as suas características para ele se destacar nos últimos 30 metros. Claro que ele é decisivo e cria dependência: aconteceu o mesmo no Real Madrid, no Manchester United ou na Seleção de Portugal. Estamos a defender um campeão absoluto», afirmou, citado pelo Tuttosport.

Ibrahimovic é baixa no Milan, mas Pirlo acredita que não terá pela frente um adversário menos forte, até porque os rossoneri têm outras alternativas: «O Milan não sofre com a ausência do Ibrahimovic porque tem um bom plantel e jogadores como o Rafael Leão e o Ante Rebic, que jogam nessa posição de avançado.»

Sobre os testes positivos à covid-19 de Alex Sandro e Juan Cuadrado, Pirlo não se mostra preocupado: «Certamente teremos onze jogadores para jogar em San Siro e vamos a jogo porque temos um grande plantel. Sem problemas, sem medo: é o que fazemos, sem desculpas.»