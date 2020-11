Cristiano Ronaldo entrou aos 56 minutos na partida frente ao Spezia e desbloqueou o jogo a favor da Juventus, com dois golos. No final do encontro, Pirlo admite que a equipa ainda está em fase de construção e que o jogador português deu uma ajuda.

«Fizemos um bom jogo. Talvez devêssemos ter sido mais agressivos na primeira parte e resolvido o jogo antes. Na segunda parte entrámos bem em campo e o Cristiano Ronaldo deu-nos uma mão», afirmou o técnico em declarações à Sky.

«Dybala também jogou bem, ainda não está em condições, está a crescer e estamos à espera dele. É cedo para vê-los juntos, vamos ver como ficam nos próximos dias e vamos decidir», explicou.

«Estamos a crescer, os jogadores estão a voltar, vamos ter tempo para trabalhar algumas situações táticas até na defesa. Estamos em fase de construção, a 60/70%.»