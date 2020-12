Cristiano Ronaldo bisou na goleada frente ao Parma (4-0) e no final Andrea Pirlo destacou a exibição do português.

«Ronaldo estava zangado consigo mesmo depois de perder um penálti [no jogo com a Atalanta], mas felizmente não teve muito tempo para pensar nisso e imediatamente mostrou o que sabe fazer, que é marcar golos», afirmou o treinador da Juventus, visivelmente satisfeito com a exibição da equipa:



«Não ficámos felizes com o empate com a Atalanta e esta noite foi a Juventus que queria ver. Precisávamos de vencer este jogo, os nossos avançados precisavam de marcar e que jogássemos em coletivo. Mostrámos tudo isso.»



«Lentamente, estamos a chegar ao que todos queremos, eu e também os jogadores. Gosto, em particular, de pressão alta quando os adversários têm a bola, para a podermos reconquistá-la rapidamente, de forma a controlarmos o jogo. Esse espírito está a entrar nos jogadores e estamos a melhorar jogo a jogo. Acredito que estamos no caminho certo», concluiu.