David Trezeguet deixou esta semana de ser embaixador da Juventus, três anos depois de ter assumido o cargo. Em entrevista á Gazzetta dello Sport, o antigo jogador francês falou sobre o clube de Turim e o impacto de Cristiano Ronaldo na Vecchia Signora.



«O maior erro da era Agnelli foi deixar Coman partir. O maior golpe, por outro lado, foi contratar o Cristiano Ronaldo, porque ninguém esperava o CR7 num clube que sempre teve grande atenção ao equilíbrio no seu ADN», disse o gaulês.



Conhecedor da realidade da Juventus, Trezeguet realçou o registo goleador de Ronaldo: «Ele teve alguns problemas com os companheiros, as pessoas viram isso, mas marcou 100 golos.»



O antigo avançado considera que é necessário ter uma preocupação especial com jogadores como o português. «É preciso muito mais do que uma ou duas indicações em campo para que tudo corra bem.»

«Ninguém conseguiu isso como o Zidane. Talvez tenha faltado algum diálogo na Juventus. «Um treinador pode pegar mum jogador, mostrar-lhe um jogo e dizer: 'Olha, andaste a passo durante 90 minutos. Ajuda-me a ganhar'. Há jogadores que te fazem ganhar e não os podes ter contra ti. O Ronaldo faz-te ganhar, o Dybala também. Os outros, com todo o respeito, fazem menos», concluiu Trezeguet.