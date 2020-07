Danilo Luiz, antigo jogador do FC Porto, foi protagonista de um episódio curioso nas redes sociais. No domingo, após a conquista do título italiano por parte da Juventus, a FIFA destacou Cristiano Ronaldo, companheiro de equipa do lateral brasileiro.

«Dez golos em dez jogos desde o reinício da Série A ajudaram Cristiano a ser múltiplo campeão em Inglaterra, Espanha e Itália. Nenhum outro jogador venceu sequer as três ligas uma vez. O país não interessa quando vens de outro planeta», salientou a FIFA, no Twitter.

Cristiano Ronaldo, de facto, passou também a ser o único a vencer as três conceituadas ligas mais do que uma vez. Ou seja, é um múltiplo campeão. Porém, não é verdade que «nenhum outro jogador venceu sequer as três ligas uma vez».

Danilo partilhou a publicação da FIFA com emojis pensativos. O internacional brasileiro foi campeão em Espanha (Real Madrid), Inglaterra (Manchester City) e Itália (Juventus). Poucas horas depois, confrontado com o erro, o organismo acabaria por apagar o tweet em questão.