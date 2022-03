A Juventus não vai renovar contrato com Paulo Dybala e o atacante argentino vai deixar o clube no final da temporada a custo zero. Foi o próprio CEO do emblema de Turim, Maurizio Arrivabene, quem confirmou as intenções da vecchia signora, após uma reunião com o agente do jogador, esta segunda-feira.

«Foi uma reunião amigável, clara e respeitosa. Tivemos uma abordagem muito sincera. Com a entrada do [Dusan] Vlahovic, o Paulo deixou de estar o centro do projeto e tomámos esta decisão. A chegada do Dusan mudou a estrutura técnica da equipa e o projeto da Juventus passou por algumas mudanças. Parte dessas mudanças dizem respeito ao contrato de Dybala que não foi renovado», disse aos microfones da Sky Itália.

O dirigente explicou que o clube não ofereceu uma nova proposta e, caso avançasse na renovação, teria de ser por valores mais baixos do que aqueles que propôs ao jogador em outubro último.

«Não teria sido fácil para a Juventus fazer uma oferta mais baixa. Paulo passou sete anos da sua carreira connosco, uma oferta desse tipo não teria mostrado o respeito que temos por ele. Ninguém jamais questionou o valor técnico dele. Os parâmetros em outubro foram diferentes. É importante sublinhar que a direção não toma decisões contra a Juventus, mas sim a favor do clube», rematou.

A cumprir a sétima temporada no conjunto bianconero, Paulo Dybala já realizou 283 jogos, tendo apontado 113 golos.