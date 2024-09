Francisco Conceição sofreu uma lesão muscular no treino desta manhã da Juventus e pode ser obrigado a parar alguns dias.

Segundo a imprensa italiana, o extremo emprestado pelo FC Porto apresentou problemas físicos durante a sessão, e interrompeu logo os trabalhos. Fará exames para avaliar a extensão da lesão esta quinta-feira.

Ora, apesar de esses exames ainda não terem sido feitos, é pouco provável que Conceição recupere para o jogo diante do Empoli, o primeiro depois da pausa das seleções, agendado para dia 14 de setembro. Depois segue-se o duelo com o PSV, para a Champions, e Francisco só deve regressar na partida com o Nápoles, a 21 de setembro.

Francisco Conceição, refira-se, estreou-se pela Juventus no passado domingo, no empate diante da Roma (0-0).