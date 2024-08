Esta quinta-feira, Federico Chiesa foi afastado dos treinos da Juventus e irá começar a treinar com os dispensados de Thiago Motta, avança o jornal italiano Gazzetta dello Sport.

A novela entre a Vecchia Signora e o jogador italiano mantêm-se devido à renovação de contrato mesmo. Com o vínculo a terminar no final da temporada, o jogador não quer renovar apesar do clube pensar de outra forma.

Segundo a mesma fonte, Chiesa não quer renovar porque já tem um clube em vista para junho de 2025, nessa altura com uma saída a custo zero.

Desta forma, a Juventus optou por afastar o número 7 da equipa principal.