Francisco Conceição está recuperado da lesão que o afetou nas últimas semanas e de regresso aos treinos na Juventus, avança a imprensa italiana esta quinta-feira.

O jovem emprestado pelo FC Porto sofreu uma lesão muscular no início do mês, a qual o tem afastado dos relvados desde então. No entanto, Conceição está de volta.

O internacional português, escrevem os jornais italianos, pode até ser já convocado para o encontro com o Génova, no sábado. Mais certa é a presença na Alemanha para o jogo com o Leipzig, para a Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira.

A Juventus, refira-se, é adversária do Benfica na Champions: as duas defrontam-se a 29 de janeiro.