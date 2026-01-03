Francisco Conceição entrou novamento no onze inicial de Luciano Spalletti, mas nem isso impediu que a Juventus voltasse, quatro jogos depois, a perder pontos: empatou em casa com o Lecce (1-1) e com isso ficou a ver a liderança cada vez mais longe.

A vecchia signora começou o jogo, aliás, logo a perder, graças ao golo apontado, ao minuto 45, por Lameck Banda. O avançado internacional pelo Zâmbia abriu o marcador numa recuperação alta, com um grande golo dentro da área.

Na segunda parte, já sem Francisco Conceição em campo, Weston McKennie restaurou a igualdade no marcador, que não se alterou até o fim dos 90 minutos. No entanto, a Juventus poderia mesmo ter saído da partida com os três pontos, quando dispôs de uma grande penalidade, que Jonathan David não conseguiu concretizar.

A Juventus é para já quinta classificada e soma, à 18ª jornada, 33 pontos: em caso de vitória do Inter de Milão, fica a seis pontos do primeiro classificado