Juventus empata no regresso de Francisco Conceição (1-1)
Empate frente ao Lecce de Tiago Gabriel deixa vecchia signora mais longe do primeiro lugar
Empate frente ao Lecce de Tiago Gabriel deixa vecchia signora mais longe do primeiro lugar
Francisco Conceição entrou novamento no onze inicial de Luciano Spalletti, mas nem isso impediu que a Juventus voltasse, quatro jogos depois, a perder pontos: empatou em casa com o Lecce (1-1) e com isso ficou a ver a liderança cada vez mais longe.
A vecchia signora começou o jogo, aliás, logo a perder, graças ao golo apontado, ao minuto 45, por Lameck Banda. O avançado internacional pelo Zâmbia abriu o marcador numa recuperação alta, com um grande golo dentro da área.
🚨🇮🇹 | GOAL: LAMECK BANDA OPENS THE SCORING FOR LECCE!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) January 3, 2026
WHAT A GOAL!
Juventus 0-1 Lecce. pic.twitter.com/zJIF5dpdgg
Na segunda parte, já sem Francisco Conceição em campo, Weston McKennie restaurou a igualdade no marcador, que não se alterou até o fim dos 90 minutos. No entanto, a Juventus poderia mesmo ter saído da partida com os três pontos, quando dispôs de uma grande penalidade, que Jonathan David não conseguiu concretizar.
A Juventus é para já quinta classificada e soma, à 18ª jornada, 33 pontos: em caso de vitória do Inter de Milão, fica a seis pontos do primeiro classificado