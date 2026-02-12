Emprestada pelo Sporting, Ana Capeta brilhou na estreia pela Juventus, na primeira mão dos “oitavos” da Champions. Na tarde desta quinta-feira, na visita ao Wolfsburgo, a avançada inaugurou o marcador ao sexto minuto e assistiu a colega de ataque – Vangsgaard – para o 2-0 aos 61 minutos.

Ainda assim, a internacional portuguesa saiu de cena aos 67 minutos e o Wolfsburgo restabeleceu a igualdade com golos aos 83 e 90+5 minutos.

O segundo “round” está agendado para quinta-feira (17h45), em Itália, e as vencedoras da eliminatória vão defrontar o Lyon nos “quartos”. De recordar que o emblema francês conquistou a Champions entre 2016 e 2020, além de 2011, 2012 e 2022.

