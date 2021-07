Cristiano Ronaldo tem apenas mais um ano de contrato com a Juventus e têm crescido rumores quanto a uma possível saída, já neste defeso, do internacional português, mas Danilo, lateral brasileiro que também joga no clube de Turim, não tem dúvidas quanto ao futuro do melhor marcador da última edição da Série A.

«Tê-lo na equipa é importante para nós porque ele trás uma avalanche de golos. É um amigo querido, já nos conhecemos desde o Real Madrid. Ele vai continuar connosco na próxima temporada», atirou o antigo jogador do FC Porto, atualmente a disputar a Copa América, em declarações ao jornal Gazzetta dello Sport.

Cristiano Ronaldo ainda não desistiu de conquistar uma Liga dos Campeões com a Juventus para juntar às cinco que já conquistou no Manchester United e Real Madrid e, segundo adiantou recentemente Jorge Mendes, estará mesmo a negociar com o clube de Turim um prolongamento do seu contrato.