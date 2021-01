Andrea Pirlo, treinador da Juventus, admitiu neste domingo que gostaria de contar com mais um ponta-de-lança no plantel. Confrontado com o nome de Olivier Giroud, experiente avançado do Chelsea, o antigo médio não escondeu o jogo.



«Temos de avaliar se o Morata vai estar ou não no jogo com o Milan, mas neste momento diria que não», começou por dizer, acrescentando: «Já falámos sobre o que podemos fazer no mercado, em janeiro é sempre difícil identificar o perfil certo mas um ponta-de-lança poderia ser útil. Giroud? Podia ajudar-nos, mas essas são coisas que o Fabio Paratici (ndr. diretor de futebol da Juventus) sabe melhor que eu».



O treinador da Juve espera contar com um reforço em breve. «Esperamos conseguir fazer alguma coisa nos próximos dias», reconheceu Pirlo, após a vitória da sua equipa frente à Udinese, com dois golos e uma assistência de Cristiano Ronaldo.