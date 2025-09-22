Esta segunda-feira, a justiça italiana condenou seis ex-dirigentes da Juventus a mais de um ano de prisão, devido a irregularidades financeiras durante a gestão do clube italiano.

Andrea Agnelli (ex-presidente do clube) foi condenado a um ano e oito meses; Pavel Nedved (ex-vice-presidente e vencedor da Bola de Ouro) um ano e dois meses; Fabio Paratici (ex-diretor desportivo) e Cesare Gabasio (diretor jurídico desde janeiro de 2021) condenados a um ano e seis meses.

Stefano Cerrato (diretor financeiro), Marco Re (diretor financeiro até julho de 2020) e Stefano Bertola (diretor de operações) foram os outros culpados no Processo Prisma e foram sentenciados a um ano e seis meses.

Todos estes intervenientes admitiram os respectivos crimes e ficaram com penas suspensas.

De recordar que em 2022/23, a Juventus recebeu uma sanção de 13 pontos e foi removida da Liga Conferência.