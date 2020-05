Um dos grandes craques do futebol mundial e atualmente na Juventus, Douglas Costa contou que pensou em terminar a carreira devido aos problemas físicos que tem tido ao longo dos anos.

«Nunca pude estar em boa forma. Tive tantas lesões que pensei em retirar-me. Perguntava a mim próprio se devia continuar a jogar ou desistir, mas depois via jogos na televisão e percebia que este desporto é a minha paixão», começou por dizer, ao The Players Tribune.

No entanto, o internacional brasileiro nunca perdeu o sentido de humor e brincava com Alex Sandro, antigo jogador do FC Porto, a quem dizia: «Tenho mais ressonâncias do que jogos disputados.»

Douglas Costa está na Juventus desde 2017, período no qual fez 90 jogos e marcou nove golos. Antes, representou o Bayern Munique, o Shakhtar Dontesk e o Grémio.