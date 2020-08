Em conferência de imprensa de apresentação, Pirlo abordou o seu estilo de jogo e também mexidas no plantel. Para já, Cristiano Ronaldo e Dybala são uma certeza, mas Higuaín está na porta de saída.

«Dybala nunca esteve no mercado, faz parte do projeto. Com o Ronaldo falei há uns dias antes de começarmos, e voltei a falar ontem… Vamos ter tempo para falar de detalhes técnicos. A sua coexistência? Grandes jogadores podem jogar juntos desde que haja sacrifício de todos. Quanto a Higuaín, admiro-o muito, completou um ciclo bonito aqui na Juve, mas achamos que é altura do clube e jogador seguirem caminhos diferentes», disse o técnico, citado pela Gazzetta dello Sport, de Itália.

O treinador, que já comanda o regresso aos trabalhos do plantel bianconero, deixou algumas luzes de como se apresentará a Juventus 2020/2021. «Queremos trazer de volta o entusiasmo, que tem faltado nos últimos tempos. Queremos jogar um futebol proativo. Já avisei a equipa que quero ter a bola sempre, e quando não a tiver, quero recuperá-la o mais rápido possível.»

Ainda sobre o seu estilo de jogo, Pirlo recordou Antonio Conte e a vontade que o agora técnico do Inter empresta aos jogadores no momento defensivo. «Quero trazer de volta o ADN do trabalho e sacrifício, o desejo e a coesão da Juve do Conte. O objetivo principal é ganhar e estamos aqui para isso, mas não vai ser fácil», assumiu o antigo internacional italiano.