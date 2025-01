Thiago Mota abordou o duelo com o Benfica, em declarações à Sport tv, recordou o «grande jogo» que equipa de Bruno Lage fez frente ao Barcelona, recordou os tempos em que jogou com Di María e fez muitos elogios a Francisco Conceição e também ao recém-chegado Renato Veiga. Sobre o interesse do clube italiano em António Silva, nem uma palavra.

«Preparamos este último jogo sem fazer contas, queremos fazer um grande jogo amanhã, procurando sempre a vitória», começou por enunciar antes de falar do Benfica.

«O Benfica é sempre um grande clube, uma grande equipa, com grandes jogadores, com uma certa experiência a este nível, nos jogos importantes. Os jogos que fizeram na Champions foram de altíssimo nível. Não vou falar em todos, mas no último, frente ao Barcelona, fizeram um ótimo jogo», prosseguiu.

Na equipa de Bruno Lage, Thiago Mota destaca a organização defensiva, mas também a capacidade em sair em contra-ataque. «É uma equipa com uma grande qualidade técnica individual que, com bola, sabem o que fazer. Têm uma grande organização defensiva, deixando pouco espaço ao adversário e no contra-ataque são uma equipa com um poder enorme. Se não me engano, é a equipa com mais golos em contra-ataque nesta Champions League. Temos de fazer um grande jogo para vencermos no final», acrescentou.

Um jogo que vai assinalar o regresso de Di María a Turim, onde fez uma temporada antes de regressar à Luz. «O Ángel é um jogador importantíssimo, além de ser uma grande pessoa que tive o privilégio de partilhar o balneário no Paris Saint-Germain. Desejo-lhe sempre o melhor, não amanhã contra nós, mas é um menino que merece tudo o que já conseguiu até hoje», comentou.

A Juventus já tinha Francisco Conceição, mas, nesta janela de mercado, chegaram mais dois portugueses. Primeiro Alberto Costa, do Vitória, e agora Renato Veiga, cedido pelo Chelsea. «Com o Francisco estamos muito contentes com ele, desde que chegou tem ajudado a equipa e pode melhorar sempre. É um jogador jovem com grande qualidade no nosso ataque e que até hoje nos ajudou muito», destacou.

Quanto a Renato Veiga, o treinador da Juventus não esconde o entusiasmo. «O Renato chega depois dos problemas que tivemos no início da temporada, com duas lesões graves que nos tiraram dois jogadores para toda a temporada. Tivemos a possibilidade de ir buscar esse jogador interessante, interessantíssimo do meu ponto de vista. É um canhoto, que estávamos à procura, e pode ocupar diversas posições no campo e tem grande qualidade técnica. Estou convencido que vai ser um jogador que nos vai ajudar muito, seja agora no presente, mas também no futuro», referiu ainda.